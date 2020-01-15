Havuzda yüzme heyecanı sona erdi

Kepez Belediyesi'nin Varsak bölgesinde halkın kullanımına kazandırdığı Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, Okul Sporları İl Birinciliği Yüzme Müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Kepez'de 3 gün süren 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği Müsabakalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Ödül törenine katılan Kepez Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve antrenörlere teşekkür ederek, "Organizasyonlarda birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'ye Kepez'imize böyle donanımlı bir tesis kazandırdıkları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum"
dedi.
İŞTE ŞAMPİYONLAR
Okul Sporlarında derece giren okullar ise şöyle:
Kadın Yıldızlar: 1. Özel
Antalya Bilim Doğa Koleji
2. Özel Antalya Koleji MuratPaşa
3. Alanya Doğa Koleji
Erkekler Yıldızlar: 1. Özel
Antalya Bilim Doğa Koleji
2. Özel Antalya Koleji MuratPaşa
3. Özel Antalya Bahçeşehir
Koleji O.O