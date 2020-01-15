Hedefe tam isabet

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dart İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen İl Şampiyonası hafta sonunda gerçekleştirildi. Minikler (karma) ve Yıldızlar ferdi müsabakalarına katılan sporcular kıyasıya mücadele etti.Dart Isparta İl Temsilcisi Barış Zorlu, yarışmada derece alan sporcuları kutlayarak Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Turnuvası'nda başarılar diledi. Müsabakalardaki sıralama ise şöyle gerçekleşti:1. Gökhan Kılıç, 2. Nisa Gülal, 3. Nihat Kılıç,1. Tuana Betül Geniş, 2. Pembe Nur Naltı, 3. Rümeysa Gömük.1. Muhammet Kılıç, 2. Gökhan Kılıç, 3. Müslim Tekin"