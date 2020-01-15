Kar yürüyüşe engel olmadı

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde kurulan Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu, Seydikemer ilçesindeki Pınara Antik Kenti'ne yürüyüş düzenledi. Sadece kadınlardan oluşan 55 kişilik grup kar sürprizi ile karşılaştılar. Ölüdeniz Faralya'daki Kuyucak yaylasından başlayan yürüyüş yaklaşık 10 kilometre sürdü.Kadınlar zaman zaman mola verip piknik yaparken hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü doğada yaklaşık 4 kilometreyi yağmur altında 2 kilometreyi de adeta sonbahar havasında yürüyüp antik kente ulaştı. Grup lideri Mihriban Arslan, "Kar özlemimizi giderdik" dedi.