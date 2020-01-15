Kıbrıs meselesi unutulmaz

KKTC'NIN özgürlük mücadelesinin simge ismi kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 8'inci ölüm yıldönümünde anıtı başında anıldı. KKTC Antalya Başkonsolosluğunun da katıldığı törenle Kıbrıs Türk Şehitleri Parkı'nda bulunan anıta çelenk sunuldu. Etkinliğe Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Antalya İl Başkanlığı, Türk Ocakları Antalya Şubesi destek verdi.Lefkoşa doğumlu olan Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu, Dr. Fazıl Küçük ve büyük önder Rauf Dentaş'ın Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için yaptığı fedakarlıklarını, emeklerini dinleyerek büyüdüğünü söyledi. Kansu, "Bu iki büyük liderin bağımsız ve fedakarlıkla büyütüp geliştirdiği Kıbrıs Türkü olmanın onurunu yaşıyoruz. Biz bugün buradaysak onların sayesindedir" dedi.KIBRIS Barış Harekatı'na katılan kahraman gaziler için Kemer ilçesinde milli mücadele madalyası ve beratı takdim töreni düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, "Bu harekatta 1700 şehit verdik. Birçok gazilerimiz oldu. Rumların kanlı politikalarına son verdik. Tüm dünya bir kez daha gördü ki, Türkleri kimse hafife alamaz" diye konuştu. Madalya ve beratlarını alan 4 gazi ve ailesi büyük gurur yaşadı.

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