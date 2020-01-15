Meclis hiçe sayıldı

Antalya'da kamu alanlarını ticari alana çevirerek satışının önünü açacak ve Büyükşehir Belediye meclisinde ret kararı verilen imar planı değişikliğinde, Muratpaşa Belediyesi 'encümen kozunu' kullandı. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın, 'yargıdan döner' uyarısını dikkate almayan CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, konuyu Muratpaşa Belediye Encümeni'ne getirdi.Mecliste AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oy çokluğuyla reddettiği değişiklik, Muratpaşa Belediye Encümeni tarafından kabul edildi. Muratpaşa Belediyesi'nin tutumu, 'meclis iradesi yok sayıldığı' gerekçesi ile eleştirildi.Plan değişikliği, 25 yıl önce kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımı için ayrılan ancak ilgili kurumlarca gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilmeyen yaklaşık 986 futbol sahası büyüklüğünde 1 milyon 35 bin metrekare alanı kapsıyor.Ümit Uysal, belediye encümeninin, tüm maliklerin talebi üzerine, ilgili kamu kuruluşunun izni ve projeler hakkında uygunluk görüşü alınarak 'özel tesis olarak' kullanılması kararı aldığını duyurdu. Uysal, planla ilgili alanların birçoğunun işlevsiz ve mahalle aralarında mezbelelik bir halde bulunduğunu belirterek, söz konusu alanların kamulaştırma maliyetinin 2 milyar 70 milyon lira olduğunu, alınan kararla bu yükten belediyenin ve kamu kurumlarının kurtulduğunu iddia etti.Karar CHP'nin siyasi ortağı İYİ Parti'de de tepki çekti. 'İttifak çatladı' yorumları yapıldı. Mecliste alınan karar sonrası CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, İYİ Parti'yi hedef alarak, "Muratpaşa halkının vergileriyle oluşan belediye bütçesini, rantçılara yedirmek istiyorlar" demişti. İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç ise "İYİ Parti'yi halka düşmanlıkla ve vatandaşın çıkarlarını sabote etmekle suçlamak kimsenin haddine değildir" demişti.İBRAHİM Ethem Taş, önceki gün yaptığı açıklamada konuyla ilgili Ümit Uysal'ı uyarmıştı. Bu konunun encümende çözülmesi durumunda kararın mahkemeden döneceğini belirten Taş, son çare olarak buna sarılabileceklerini, kamu vicdanının encümen kararını yerin dibine sokacağını kaydetti.

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