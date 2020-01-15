Paşa ile kupa sınavı

Süper Lig'de devre arası hazırlık kampını Belek'te tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçı, Yalova bölgesi hakemi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Numanoğlu bugüne dek Alanyaspor'un tek maçını yönetirken, turuncu-yeşilliler bu maçtan galibiyetle ayrıldı. Numanoğlu, Kasımpaşa'nın da tek maçını yönetirken, Kasımpaşa bu maçta rakibini mağlup etti.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda sonuna kadar gitmek istediklerini söyledi. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Bulut, Kupa'da sonuna kadar gitmek istediklerini ve kupayı önemsediklerini ifade etti. Kasımpaşa'ya karşı ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacaklarını söyleyen Bulut, "Kupada iyi ilerliyoruz. Kasımpaşa da iyi takım. İkinci yarı öncesi ciddi bir sınav vereceğiz. Rövanş için avantajlı skor elde edebilmek için tüm gücümüzü yansıtacağız"
dedi