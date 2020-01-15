Paşa ile kupa sınavı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de devre arası hazırlık kampını Belek'te tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak.Numanoğlu bugüne dek Alanyaspor'un tek maçını yönetirken, turuncu-yeşilliler bu maçtan galibiyetle ayrıldı.Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda sonuna kadar gitmek istediklerini söyledi. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Bulut, Kupa'da sonuna kadar gitmek istediklerini ve kupayı önemsediklerini ifade etti. Kasımpaşa'ya karşı ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacaklarını söyleyen Bulut,dedi