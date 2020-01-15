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Validen kadınlara tam destek geldi

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Validen kadınlara tam destek geldi
KIRSAL kalkınmanın en önemli yapı taşlarından biri olan kadın kooperatifleri örnekleri Isparta'da artmaya devam ediyor. Isparta'da faaliyet gösteren 8 kadın kooperatifi, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile bir araya geldi. Isparta Valiliği'ndeki toplantıda, kadın kooperatifleri temsilcileri birbirleriyle tanışarak, çeşitli iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundular. Kadın kooperatifleri, Vali Seymenoğlu'nun tavsiyesiyle ortak iletişim grubu kurarak iş birliklerini geliştirme kararı aldı. Kadınların kooperatifleşerek yaşadıkları bölgelere fark katmalarını çok önemsediklerini ifade eden Vali Seymenoğlu, kaymakamlar başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından da bu konuda kadınlara destek olmalarını istedi.
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Validen kadınlara tam destek geldi
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