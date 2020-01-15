Yaşlılar konserde buluştu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA hizmet veren Antalya Huzurevi, Doğan Güneş Huzurevi, Emir Çalıkuşu Huzurevi, Fethi Bayçın Huzurevi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi sakinleri, Konyaaltı Belediyesi Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu, 'Bilgi Çınarlarımızın Gölgesinde Nice Yıllara Konseri'yle gönüllerince eğlendi.Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde sahne alan Konyaaltı Belediyesi Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu, Bağlamam var üç telli, Yağmur yağar siyahları efem ıslanır, Gül kuruttum, Sevdan olmasaydı da gönüle dolmasaydı, Gör beni dinle gibi bir birinden değerli türküleri, huzurevlerinin bilgi çınarları için seslendirdi. Huzurevi sakinlerinden Vahdi Uçar, "Bizler için unutulmaz bir anı oldu" derken, bir diğer huzurevi sakini Türkan Coşkun ise ilk kez bir konser izlediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Konserde, bilge çınarlar zaman zaman sahnede, zaman zaman ise koltukların da oynayıp, şarkılara eşlik etti.