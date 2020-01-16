58 yıllık taze aşıklar

Antalya'nın Kaş ilçesi Dere Mahallesi'nde kaçarak evlenen, parasızlık nedeniyle düğün yapamayan Hasibe Eğriboyun (76) ve Yusuf Eğriboyun (83) çiftine, 4 çocuğu ve 7 torunu düğün yaptı. Davul ve zurna eşliğinde yapılan düğünde, mahallenin imamı gelinlik ve damatlık giyen çiftin nikâhını tazeledi. Düğünde eşiyle birlikte oynayan Yusuf Eğriboyun, "Düğün yapamamış olmamız içimize dert olmuştu. Hikâyemizi merak eden çocuklara, torunlara kaçıp evlendiğimizi söylüyorduk. Onlar da bu duruma üzüldükleri için bizim için bir düğün organize etmişler. Bir ağacı nasıl dallarını kesersin tazelenir, biz de 58 yıl sonra tazelendik" diye konuştu.Yusuf Eğriboyun, "Ayıp ettiğimizi düşünenlerden özür dilerim. Güzel olmuş diyenlere de teşekkür ederim" dedi. Hasibe Eğriboyun ise "Çocuklarım isteyince kabul ettim" dedi. Çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düğün hediyesi bekledikleri söyledi.EVLENME hikayelerini anlatan Yusuf Eğriboyun, eşi veren Hasibe Eğriboyun'u kaçırma planları yaparken, işlediği bir suç nedeniyle tutuklandığını belirterek, "Cezaevinden firar ettim. Cuma günüydü. Cuma namazından herkesten önce çıkıp caminin kapısını kilitledim. Köyün tüm erkekleri içeride kaldı. Eşimi alıp bir başka köye kaçtım. Nikah kıyamadan cezaevine geri döndüm. Cezaevi yönetimi, nikahın cezaevinde yapılmasına onay verdi. Cezaevinde evlendik" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU