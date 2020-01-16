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Alanya’da çifte imza

MEHMET AL Akdeniz
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Alanya’da çifte imza
AYTEMIZ Alanyaspor Süper Lig'in ikinci yarısı için takımı güçlendirmek adına takviye yapmayı düşündüğü mevkilere de oyuncu transferi gerçekleştirdi. Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'dan 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Pektemek ile 1.5 yıllık ve Ümraniyespor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş ile de 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu iddialı açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, "İki transfer planladığımızı ancak mevcut kadrodan ayrılanlar olursa da ona göre transfer yapabileceğimizi söylemiştik. Göründüğü gibi bugün iki transferimize imza attırıyoruz. Tercihlerimizi Türk oyunculardan yana kullandık. Zaten yabancı oyuncuya da ihtiyacımız yok. Mevcut kadromuz zaten yeterli ama tabi takımımıza takviye için belirlediğimiz bölgelere transfer gerçekleştirdik" dedi.

EMİRCAN'IN AKLI AVRUPA'DA
Törene katılan Mustafa Pektemek ise, "Alanyaspor'a geldiğim için, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk yarı iyi bir grafik çizdiler. İnşallah Emircan ile beraber biz de ikinci yarıda katkı sağlarız. Biz de daha yukarılara çıkarırız" dedi. Emircan da, Merih gibi Alanya'dan Avrupa'ya gitmek istediğini belirtti.

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Alanya’da çifte imza
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