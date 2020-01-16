Alanya’da çifte imza

AYTEMIZ Alanyaspor Süper Lig'in ikinci yarısı için takımı güçlendirmek adına takviye yapmayı düşündüğü mevkilere de oyuncu transferi gerçekleştirdi.Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu iddialı açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu,dedi.Törene katılan Mustafa Pektemek ise, "Alanyaspor'a geldiğim için, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk yarı iyi bir grafik çizdiler. İnşallah Emircan ile beraber biz de ikinci yarıda katkı sağlarız. Biz de daha yukarılara çıkarırız" dedi.

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