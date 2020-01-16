Eş ve enişte katili yakalandı

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ISPARTA'DA, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş olan eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla firari olarak aranan polis memuru U.D., sahte kimlik bilgileriyle saklandığı Niğde'de bir pansiyonda yakalanadı. U.D. ile suç aleti tabanca ve ona ait mermiler de ele geçirildiği öğrenildi. Isparta'ya getirilen U.D.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.Olay 17 Kasım 2019'da Davraz Mahallesi'nde meydana gelmişti. Erkan Öztürk, eve gelen kayınbiraderi polis memuru U.D. ile tartışmaya başladı. Eşi Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. U.D., ablasına ve eniştesine tabancayla ateş edip kaçtı. Ebru ve Erkan Öztürk çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 6 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı