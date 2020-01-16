İlk raunt kupada

Antalyaspor ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Antalya'da karşı karşıya gelecek. İki takım 1 hafta içinde 2'si kupa 1'i lig olmak üzere 3 kez birbirlerine rakip olacak. 3'lü rekabetin ilk randevusu bugün kupada oynanacak.Antalyaspor ise Tamer Tuna'yı göreve getirerek yeni bir başlangıç için ilk adımı attı. Akrep, Belek'te sürdürdüğü zorlu kupa ve lig maratonu öncesi hazırlıklarını tamamladı ve dün akşam yaptığı antrenmanın ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne dönerek kampa girdi. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak, teknik direktör Tamer Tuna, lig maçı öncesi riske etmek istemediği oyunculara forma vermeyecek.Savunma,Bünyamin, Bahadır, Chicove Kudriashov'dan oluşacak.Yekta ve Ufuk'un yanısıra orta alanda Amilton,Fredy ve Aatif Chahechouheoynayacak.AkdenizÜniversitesiStadı'ndasaat18.00'da başlayacakolanmaç,Ameliyat olması nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, kamp sona ererken hem takım kaptanı Diego hem de teknik direktör Tamer Tuna ile görüştü.ANTALYASPOR'UN U15 takımı kalecisi Gürkan Yamak, U15 Milli Takımın 19-24 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi. Genç kalecinin milli kadroya çağrılması kırmızı beyazlılarda sevinçle karşılandı.

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