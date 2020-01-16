İlk raunt kupada

Antalyaspor ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Antalya'da karşı karşıya gelecek. İki takım 1 hafta içinde 2'si kupa 1'i lig olmak üzere 3 kez birbirlerine rakip olacak. 3'lü rekabetin ilk randevusu bugün kupada oynanacak. Kırmızı-beyazlıların rakibi Göztepe ligin ikinci yarısı öncesi transfer yapmadan kupa maçına çıkacak. İzmir ekibinde Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin de kulüpten ayrıldı.
SAKAT VE CEZALI
Antalyaspor ise Tamer Tuna'yı göreve getirerek yeni bir başlangıç için ilk adımı attı. Akrep, Belek'te sürdürdüğü zorlu kupa ve lig maratonu öncesi hazırlıklarını tamamladı ve dün akşam yaptığı antrenmanın ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne dönerek kampa girdi. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak, teknik direktör Tamer Tuna, lig maçı öncesi riske etmek istemediği oyunculara forma vermeyecek.
A SPOR'DAN CANLI
Kırmızı-beyazlı takımda kaleyi Boffin'in koruması bekleniyor.
Savunma,
Bünyamin, Bahadır, Chico
ve Kudriashov'dan oluşacak.
Yekta ve Ufuk'un yanı
sıra orta alanda Amilton,
Fredy ve Aatif Chahechouhe
oynayacak. Kırmızı-beyazlıların gol silahı olarak Paul Mukairu'nun sahada olması bekleniyor.
Akdeniz
Üniversitesi
Stadı'nda
saat
18.00'da başlayacak
olan
maç, A Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.
BAŞKAN ŞAFAK'LA GÖRÜŞME YAPTI
Ameliyat olması nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, kamp sona ererken hem takım kaptanı Diego hem de teknik direktör Tamer Tuna ile görüştü. Öztürk'ün saha kenarında Tuna ile yaptığı samimi görüşme dikkat çekti.
MİLLİ SEVİNÇ YAŞANDI
ANTALYASPOR'UN U15 takımı kalecisi Gürkan Yamak, U15 Milli Takımın 19-24 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi. Genç kalecinin milli kadroya çağrılması kırmızı beyazlılarda sevinçle karşılandı.