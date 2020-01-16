Kum heykeller kışın da ilgi odağı

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YILIN 12 ayI açık kalış süresiyle emsallerinden ayrılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, kış aylarında da ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Lara Sahil bandında yer alan ve 150'nin üzerinde kumdan heykelin sergilendiği festivalde nisan ayından itibaren yeni heykellerin yapımına başlanacak.FESTIVALIN direktörü Cem Karaca, "Amacımız kış döneminde de Antalya'ya turistik anlamda ilgi çekici ve farklı bir etkinlikle renk katmak ve turizmin 12 aya yayılması çalışmalarına katkıda bulunmak" dedi. Karaca, bozulan veya yıpranan heykelleri restore ederek birkaç gün içinde sergiye hazırladıklarını ifade etti.