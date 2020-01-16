Mücadelesi ile umut oluyor

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ANTALYA'DA meme kanserini gördüğü tedaviyle yenen Emine Altuner, ulaşabildiği herkese kanserle nasıl mücadele ettiğini anlatarak moral veriyor. Konyaaltı ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Altuner'in mücadelesi 7 yıl önce başladı. Göğüs kanseri teşhisi konulan Emine Altuner, 9 yaşındaki kızını hayatta yalnız bırakmamak için ilk başta istemediği kemoterapi tedavisini kabul etti.Altuner, geçirdiği ameliyat ve tedavi sürecinin ardından kanseri yendi. Kanser olduğunu ilk öğrendiğinde kabullenmekte zorlandığını anlatan Emine Altuner, "Bu işin en büyük dayanağı moral ve inanmak" dedi.