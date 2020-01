Yapmayın gençler

Trafikte 300 bine yaklaşan motosiklet sayısıyla, bu alanda İstanbul'un ardından ikinci sırada olan Antalya'da, motosiklet kazaları can almaya devam ediyor. Ölümlerin en büyük nedenlerinin başında ise motosiklet sürücülerinin kask takmaması geliyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun girişimiyle başlayan ve Türkiye'ye örnek olan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Yok' projesi konuyla ilgili farkındalık oluştursa da özellikle gençler arasında kasksız motosiklet kullanımının hala yaygın olması düşündürüyor.Yıla acıyla başlayan Antalya'da, Akseki ilçesinde 2 Ocak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sefa Pantır (15) öldü, aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Kızılkaya ise ağır yaralanmıştı. Bu kazanın ateşi küllenmeden ikinci acı haber 4 Ocak'ta geldi. İki motosikletin çarpıştığı kazada lise son sınıf öğrencisi Alihan Dilek (18) ile askere gidecek olan Serdar Kilit (20) yaşamını yitirmişti. Yeni yılla birlikte peş peşe yaşanan kazalara 5 Ocak'ta bir yenisi daha eklendi. Finike'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Arife Gülnihal Alkan (19) yaşamını yitirdi. Son acı olay ise önceki gün Kaş ilçesinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Emre Ünsal, geçirdiği otomobille çarpışıp ağır yaralandı. Yaşam savaşı veren ve motosiklet tamircisinde çalıştığı öğrenilen Ünsal'ın kask takmadığı ortaya çıktı. Burdur'da da 19 yaşındaki Furkan Güleç'te Salda Kayak Merkezi'nde kayak yaptıktan sonra motosikleti ile dönerken otomobille çarpıştı. Güleç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Son iki yılda motosiklet sayısı 12 bin artan ve her 100 kişiye 12 motosiklet düştüğü Antalya'da 2019 yılında polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen motosiklet kazalarında 26 kişi hayatını kaybetti. Tüm uyarı, denetim ve kampanyalara rağmen yaşanan bu acılar Antalya'nın kanayan yarasını yeniden gündeme getirdi. Özellikle lise öğrencilerinin kullandığı ehliyetsiz, elektrikli bisiklet ve motosikletler adeta ölüm saçıyor. Yapılan ilk hatanın son hata olarak ölümle sonuçlanıyor. Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Polis, kaskı olmayan sürücülere 132 TL para cezası uygularken kask temin etmeden yeniden trafiğe çıkmasına izin vermedi.Özellikle çıkış saatlerinde, okuldan çıkan öğrenciler evlerine yakınları ve arkadaşlarının aldığı motosiklet ile gidiyorlar. Kask takmadıkları için en küçük kaza bitkisel hayat ve ölümle sonuçlanıyor. Öte yandan polis ve jandarma motosiklet ile kazaların önüne geçmek için 24 saat denetimin yanı sıra okullarda da sıkı denetim uyguluyor. Okul etrafı sürekli denetleniyor. Okulluna elektrik bisiklet veya motosiklet ile gelen öğrenciler denetleniyor. Bazı liseler ise okula hiçbir öğrencisinin motosiklet veya motorla geliş gidişine izin vermiyor. Trafik ekipleri denetimleri sürdürüyor.ANTALYA'DA 4 Ocak'ta yaşanan ve ki motosikletin çarpıştığı kazada lise son sınıf öğrencisi Alihan Dilek (18) ile yaşamını yitirmiş, askere gidecek olan Serdar Kilit (20) ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu Twitter hesabından sürücülere kask takmaları çağrısında bulunmuş ve paylaşımında kaza yapan bir motosikletin fotoğrafının yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Hayatıma kastım yok kaskım var' projesinin görseline de yer vermişti. Vali Karaloğlu, "Bugün elim bir motosiklet kazasında, 18 ve 20 yaşında iki gencimizi kaybettik. Gençlerimiz kasklarını taksalardı, belki hayata tutunacaklardı. N'olur, kaskınızı takmadan trafiğe çıkmayın. Hayatınıza kastetmeyin" demişti. Bir paylaşımda önceki gün Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül'den geldi. Şengül, "30 dakikada pizza istemiyoruz. Can üzerinden ticaret istemiyoruz. Bir kaç dakika daha erken teslim edilmesi gereken bir paket sebebiyle canlar yanmasın lütfen. PAYLAŞ/DESTEK OL/ 5 DAKİKAGEÇ DOY paylaşımı dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU