Yerli ve milli elektrikli araç

BUGÜN NELER OLDU

FUARDA Tragger isimli şirketin ürettiği yerli ve milli elektrikli ring araçları dikkat çekti. Vali Yardımcısı Sezgin ve Bıdı standı ziyaret ederek araçları inceledi ve direksiyon başında basın mensuplarına poz verdi. Şirketin kurucu ortağı Ali Serdar Emre, 10 yıldır elektrikli araç üzerine çalıştıklarını belirtirken 2 yıldır seri üretimin gerçekleştirdiğini söyledi. Araçlar hakkında bilgi veren Emre, turizm alanları, hastaneler ve park gibi alanlarda kullanıma hitap eden araçların tanıtımı için fuara profesyonel ve transfer serisi olmak üzere iki tip araçla katıldıklarını ifade etti. Emre, Avustralya, Fas ve Almanya'ya ihraç pazarına araçlarını gönderdiklerini dile getiren Emre, Avrupa Birliği pazarına yayılmayı hedeflediklerini belirtti.