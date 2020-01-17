Akvaryum’da hedef 1 milyon ziyaretçi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 131 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'u, 2019 sezonunda yerli- yabancı 800 bin kişi ziyaret etti. 2020 hedefi ise 1 milyon ziyaretçi olarak belirlendi. 10 binin üzerinde balık popülasyonuyla dikkat çeken Antalya Akvaryum'un Genel Müdürü İsmail Arık, 2020 yılına da hızlı başladıklarını söyledi.Rusya ve Avrupa pazarında artışın sürmesini beklediklerini söyleyen Arık, "2019'da Arap turistte gözle görülür artış oldu. İlginin devam etmesini umuyoruz" diye konuştu. 2012 yılında açılan, binlerce ziyaretçinin gezip, gördüğü tesiste, 300'ün üzerinde köpek balığı bulunuyor.