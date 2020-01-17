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Çölyak hastalığına farkındalık etkinliği

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Çölyak hastalığına farkındalık etkinliği
ANTALYA Çölyak Derneği, 'En Güzel Veda Şarkıları' temalı 3'üncü Geleneksel Kışa Merhaba Konseri düzenledi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde genç müzisyenlerin performansı izleyenlerden tam not aldı. Konsere katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çölyak hastaları için bir de müjde verdi. Tütüncü, 'Gluten' alerjisi nedeniyle ekmek yiyemeyen çölyak hastaları için glutensiz ekmek satışının başladığını, yakında Belediye Sağlık Merkezi'nde de satışının başlayacacağını söyledi.
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Çölyak hastalığına farkındalık etkinliği
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