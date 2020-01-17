Dalından çikolata

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ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde yetişen, 'çikolata meyvesi' olarak bilinen 'black sapote' ağacı, yoğun ilgisini çekiyor. Kendisine ait bahçesinde tropikal meyve fideleri yetiştiren emekli öğretmen İzzet Akyol'un 9 yıl önce tohumdan yetiştirdiği ağaç, son üç yıldır meyve vermeye başladı. İlçede eğitim veren Avukat Kemal Akça Anasınıfı öğrencileri adını duydukları çikolata meyvesinin tadına bakmak için Akyol'un bahçesine geldi.Bahçeye giren öğrenciler, çikolatanın ağaçta yetiştiğine inanamadıklarını, ağacı görmek için sabırsızlandıklarını söylediler. Çikolata meyvesinin anavatanının Meksika olduğunu belirten Akyol, "Çikolatayı şimdi ağaçtan koparacağız ve ikram edeceğiz. Bunu her yıl geleneksel hale getirmek istiyorum" dedi. Olgunlaşan meyvenin nasıl kesilip yeneceğini anlatan Akyol'u dinleyen minikler, ağaçtan meyve kopardı. Çikolata meyvesini kimi çocuk kaşıkla yedi, kimisi ekmeğine sürerek çikolata meyvesinin tadına baktı. Meyvenin tadına bakan çocuklar çok beğendiğini söyledi.