Genç yetenek sponsor arıyor

AKDENİZ Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (11), Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen yarışma sonrası Erivan Devlet Senfoni Orkestrası'nda solist olarak sahne almaya hak kazandı. Maddi sıkıntılar nedeniyle Erivan'a gidemeyen Cansu Sara Takmaz, son olarak da 2019 Aralık ayında düzenlenen Stage 4 Kids Yarışması'nda 23 ülke ve 71 yarışmacı arasında derece elde etti.Bu başarı ile Almanya'nın Hamburg kentinde şubat ayında konser verme hakkı elde eden genç yeterek, şubat ayında Hamburg'da düzenlenecek konser için sponsor desteği bekliyor. Konser için çalışan Cansu, "İleride çeşitli orkestralarda solist olarak sahne almak ve küçük çocuklara keman öğretmek istediğim için öğretmen olmak istiyorum" diye konuştu. Genç yeteneğin anne ve babası Meltem ve Sinan Cem Takmaz, kızlarıyla gurur duyduklarını söyledi. Anne Meltem Tamkaz, "Yarışmalar yurt dışında olduğu için maddi anlamda zorlanıyoruz" dedi. Sinan Takmaz, "Bu tür çocuklarımızın gelişiminde emek ve sabır olmadan başarıya imza atamıyorlar. Elimizden geldiğince ona destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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