İki haftada ikinci ölüm

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ölüsü kıyıya vurdu. Alanya ilçesinde de 2 Ocak tarihinde yavru Akdeniz foku ölüsü karaya vurmuştu. Üst üste gelen ölümler düşündürdü. Sevimli canlıların dünyada toplam nüfusunun 500-700 arasında olduğu göz önüne alındığında, yaşanan kaybın büyüklüğü ortaya çıktı. Kemer'de Ayışığı Koyu'nda kıyıya vuran 35 kilo ağırlığındaki ve 138 santimetre Akdeniz fukunu inceleyen veteriner yarasının olmadığını tespit etti. Yapılacak inceleme ile ölüm nedeninin belirleneceği belirtildi.