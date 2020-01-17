İranlı sanatçıdan sokak konseri

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İran vatandaşı 31 yaşındaki Sahar Moradi, 1,5 yıl önce geldiği Türkiye'de ilk olarak Eskişehir'de 1 yıl Türkçe eğitimi aldı ardından Antalya'ya yerleşti. Burada üniversite eğitimini sürdüren Moradi, ülkesinde öğrendiği ancak yasak olduğu için çalamadığı Hang Drum isimli enstrümanını, Antalya sokaklarında çalmaya başladı.Vatandaşların ilgisini ve dikkatini çekmeyi başaran genç kadın, Hang Drum'ı kucağına yerleştirip el ve parmaklarıyla çaldığı meditasyon müzikleriyle harçlığını çıkarıyor. Ülkesinde müzik çalamadığını belirten Sahar Moradi, Türk insanın yaptığı müzik konusunda kendisine çok destek verdiğini söyledi.Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Moradi, "Türkler bana destek veriyor. Çok iyiler ve bu dikkatimi çekiyor. Türkiye'nin kültürünü seviyorum. Antalya'yı çok beğendim. İnsanlar yabancıları çok iyi ağırlıyor. Harçlığımı bu şekilde çıkarıyorum. Onlara teşekkür ediyorum" dedi. Moradi, okulunu bitirince enstrümanını daha iyi yerlerde profesyonelce çalmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.