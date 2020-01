Parkurda rota belli oldu

Türk bisikletinin ve Antalya'nın yükselen değeri Tour of Antalya powered by AKRA'nın kurumlar arası koordinasyon toplantısı, AKRA Otel'de gerçekleştirildi. 2020'de sınıf atlayarak UCI 2.1 kategorisine yükselen 4 etaplık yarışın parkur bilgileri de resmi olarak açıklandı. Toplantıya başkanlık eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonun dünyanın en iyi turlarından biri haline getirmek istediklerini açıkladı. Naklen yayın için görüşmelerin sürdüğünü duyuran Karaloğlu, "Bu sene Eurosport'da naklen yayını gerçekleştirirsek asıl amacımıza o zaman ulaşmış olacağız" dedi.2020'de 22 ülkeden 27 takım ve 162 bisikletçinin yarışacağı organizasyonda sporcular 4 gün boyunca yaklaşık 546 kilometre yol kat edecek.Corendon Airlines, Diana Travel ve Fraport TAV Antalya Airport'un da sponsorluk desteği vereceği yarışta etaplar Antalya merkez,Öte yandan Tour of Antalya'nın kapanış gününde gerçekleştirilecekBu klasmanda uzun parkur 97, kısa parkur ise 61 kilometre sürecek. Her iki yarış da Eski Lara Caddesi üzerindeki Erdal İnönü Parkı önünde başlayıp sona erecek.

