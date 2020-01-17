Parkurda rota belli oldu

Türk bisikletinin ve Antalya'nın yükselen değeri Tour of Antalya powered by AKRA'nın kurumlar arası koordinasyon toplantısı, AKRA Otel'de gerçekleştirildi. 2020'de sınıf atlayarak UCI 2.1 kategorisine yükselen 4 etaplık yarışın parkur bilgileri de resmi olarak açıklandı. Toplantıya başkanlık eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonun dünyanın en iyi turlarından biri haline getirmek istediklerini açıkladı. Naklen yayın için görüşmelerin sürdüğünü duyuran Karaloğlu, "Bu sene Eurosport'da naklen yayını gerçekleştirirsek asıl amacımıza o zaman ulaşmış olacağız" dedi.
DOĞA İLE İÇ İÇE ANTALYA
2020'de 22 ülkeden 27 takım ve 162 bisikletçinin yarışacağı organizasyonda sporcular 4 gün boyunca yaklaşık 546 kilometre yol kat edecek. Dünyaca ünlü sporcular, Antalya'nın olağanüstü doğasıyla çevrili parkurlarda kıyasıya bir mücadeleye girişecekler.
Corendon Airlines, Diana Travel ve Fraport TAV Antalya Airport'un da sponsorluk desteği vereceği yarışta etaplar Antalya merkez, Kemer, Aspendos-Termessos ve Side- Antalya olacak.
AMATÖRLERE ÖZEL GÜZARGAR
Öte yandan Tour of Antalya'nın kapanış gününde gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum da üçüncü yılında, amatör bisikletçilerin mücadelesine sahne olacak.
Bu klasmanda uzun parkur 97, kısa parkur ise 61 kilometre sürecek. Her iki yarış da Eski Lara Caddesi üzerindeki Erdal İnönü Parkı önünde başlayıp sona erecek.