Şımşek’te rota kupa

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turu ilk maçında Kasımpaşa'ya karşı alınan 3-1'lik galibiyet sonrası iddialı konuştu. Bulut, kupada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini vurgulayarak, hedeflerinin final olduğunu ve kupayı almak istediklerini söyledi.
ARA VERMEDEN DEVAM
Kamp sürecini de değerlendiren Bulut, "Ligin ilk yarısında 6 günlük izinden sonra 5-13 Ocak tarihleri arasında hazırlık kampımızı tamamladık. Kampın geneli iyi geçti. Beni en çok sevindiren oyuncularımın yağ oranları yükselmeden, hazır şekilde izinden dönmeleriydi. Kamp sürecinde 2 hazırlık maçı yaptık.
Temposu yüksek sert bir maçlar oynadık" dedi. Bulut, ligin ikinci yarısına hazır olduklarını söyledi. Alanyaspor, kupa maçının ardından yarın oynayacağı Kayserispor maçı hazırlarına da ara vermeden devam etti.