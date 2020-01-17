Şımşek’te rota kupa

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turu ilk maçında Kasımpaşa'ya karşı alınan 3-1'lik galibiyet sonrası iddialı konuştu. Bulut, kupada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini vurgulayarak,Kamp sürecini de değerlendiren Bulut, "Ligin ilk yarısında 6 günlük izinden sonra 5-13 Ocak tarihleri arasında hazırlık kampımızı tamamladık. Kampın geneli iyi geçti.Temposu yüksek sert bir maçlar oynadık" dedi. Bulut, ligin ikinci yarısına hazır olduklarını söyledi. Alanyaspor, kupa maçının ardından yarın oynayacağı Kayserispor maçı hazırlarına da ara vermeden devam etti.