Zirvedeki manastır

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denizden yaklaşık 400 metre yükseklikteki Afkule Manastırı, manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kayaköy Mahallesi'ndeki manastırın 5 ya da 6. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapanların en fazla tercih ettiği rotalar arasında yer alan manastıra ulaşan yol, endemik bitkileri, yaban hayatı ve yemyeşil doğasıyla dikkati çekiyor. Çam ormanları arasındaki 1 kilometrelik patikadan yürüyerek manastıra ulaşan ziyaretçileri burada eşsiz bir manzara karşılıyor.Likya Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yıldırım Beyazıt Umurtağ, "Afkule Manastırı'nı Sümela Manastırı'nın küçük bir minyatürüne benzetiyorum. Manastıra girişten sonra dik merdivenlerle üst kata çıkılıyor. Manastırın ikinci katından havanın açık olduğu zamanlarda Rodos Adası görülebiliyor. Eşsiz bir manzarası var." diye konuştu. Tatil için 12 yıldır tercih ettiği Fethiye'ye iki yıl önce yerleşen Gallerli Tony Wilkins (62) ise "Afkule Manastırı çok fantastik bir yer" dedi.FETHIYE Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Kayaköy'de 2 kilise, 760 ev ile 4 şapel bulunuyor. Kayaköy'e en yakın Gemiler Adası'nda da 5 kilise yer alıyor. Afkule Manastırı da önemli bir tarihi alanımız. Tarihi yapıların ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar davam ediyor. Restorasyon yapılmadığı halde Afkule ve Gemiler Adası'ndaki kiliseler gözde yerlerinin başında geliyor" diye konuştu.

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