10’uncu yıl gururu

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ANTALYAKonyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) Hotel Su'da düzenlediği törenle 10'uncu yılını kutladı. Geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yanı sıra çok sayıda saygın iş insanı katıldı. Gecede Aktur Lunapark'ın sahibi Emin Etke'ye yılın girişimcisi ödülü de takdim edildi. Etke ödülünü Başkan Muhittin Böcek'in elinden aldı.KONYSİAD'da 10 yılını dolduran Emin Altıner, Erdal Atılgan, İsmail Bilal, Osman Ayık Zeki Özen, Murat Binbir, Mert Berberoğlu, Ali İhsan Sav, Can Çevik, Süleyman Kaplan ve Fahriye Işık Tezcan'a plaket verildi.