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Ailelerden yardım çağrısı

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Ailelerden yardım çağrısı
ANTALYA'DA, yaklaşık 3 yaşında hareketlerde zorlanmayla başlayan, ilerleyen yıllarda yürüme kaybıyla devam eden ve 18 - 20 yaşlarında kardiyak ve solunum sorunlarının ağırlaşmasıyla yaşamı tehdit eden bir kas hastalığı olan DMD hastası çocuklar ve aileleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

DİLEKÇE VERECEKLER
DMD Aileleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dilek Günel, hastalığın her evresinde farklı cihazlara ihtiyaç duyduklarını belirterek cihazlar için ödenen miktarın artmasını istedi. Ailelerin yanına gelen SGK yetkilisi ise ailelerin bu konuda birer dilekçe vermelerini ve bu dilekçelerin takipçisi olacaklarını söyledi.
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Ailelerden yardım çağrısı
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