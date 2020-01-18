Ailelerden yardım çağrısı

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ANTALYA'DA, yaklaşık 3 yaşında hareketlerde zorlanmayla başlayan, ilerleyen yıllarda yürüme kaybıyla devam eden ve 18 - 20 yaşlarında kardiyak ve solunum sorunlarının ağırlaşmasıyla yaşamı tehdit eden bir kas hastalığı olan DMD hastası çocuklar ve aileleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.DMD Aileleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dilek Günel, hastalığın her evresinde farklı cihazlara ihtiyaç duyduklarını belirterek cihazlar için ödenen miktarın artmasını istedi. Ailelerin yanına gelen SGK yetkilisi ise ailelerin bu konuda birer dilekçe vermelerini ve bu dilekçelerin takipçisi olacaklarını söyledi.