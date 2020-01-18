Gazipaşa mesire alanı çöplüğe döndü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NINGazipaşa ilçesinde yer alan Koru Mahallesi mesire alanı çöplükten geçilmiyor. AK Partili Adil Çelik döneminde tekrar düzenlenerek hayata geçirilen mesire alanı, seçimin ardından ise kendi haline bırakıldı. Daha 6 ay önce ailelerin uğrak noktası olan mesire alanı, ilgisizlikten çöp içinde kaldı. CHP'li belediyeyi göreve çağıran vatandaşlar, çöp görüntüsüne isyan etti.Sosyal medya üzerinden fotoğrafları paylaşan vatandaşlar, "Ekonomik gerekçelerle personel sayısının azaltıldığı konuşuluyor. Önceki dönem para vardı da şimdi mi yok. Tekrar çocuklarımızla parkta gezebilmek istiyoruz" diye konuştu. CHP'li Başkan Mehmet Ali Yılmaz ise bu çağrılara sessiz kaldı.