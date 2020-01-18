Karne heyecanı

Antalya, Burdur ve Isparta'da öğrenciler, düzenlenen tören ve programlarla karnelerini aldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, katıldığı Konyaaltı ilçesindeki Abdurrahman-Neriman Bileydi İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki törende öğrencilere karnelerini verdi. Antalya'da bin 711 okulda 475 bin 412 öğrencinin karnelerini almanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Karaloğlu, "İnşallah çocuklarımız dinlenmiş olarak zinde bir şekilde ikinci öğretim yılına başlar" dedi. Antalya'da bir pide ve lahmacun salonu işletmecisi, karne gününde yaptığı kampanya ile takdir belgesi getiren öğrencilere bedava lahmacun dağıttı. Soğuk Su Mahallesi'nde yer alan işletmenin sahibi Ahmet Yılmaz, kampanyanın 1 hafta süreceğini ifade etti.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Fatih Mahallesi'ndeki Öğretmenler İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 85 bin öğrenci olduğunu söyledi. Kentin eğitim yönünden canlı olduğunu, iki üniversite bulunduğunu vurgulayan Seymenoğlu, tüm öğretmenleri tebrik ettiğini kaydetti. Törene, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı. Burdur'da ise Özbayacı İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Burdur Valisi Hasan Şıldak ile İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Vali Şıldak ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıttı, tavsiyelerde bulundu.Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise rahatsızlıklarından dolayı okula gidemeyen ve evde eğitim alan 1'nci sınıf öğrencisi Yağmur Maral ilk karnesini evinde aldı. Evde eğitim sayesinde akranlarından da geri kalmayan Marak, heyecanla beklediği karnesini Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'den aldı.

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