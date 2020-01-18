Muratpaşa tur kapısını araladı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYAMuratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında kendi evinde Üsküdar Belediyesi'nin ağırladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Burdur bölgesi hakemlerinden Gökhan Keskin ve Orhan Keskin yönetti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da ataklardan eli boş dönerken maçın ilk golüilk 10 dakikalık bölümünde takımlar sert savunmalarıyla dikkat çekerken Muratpaşa'da kaptan Diğdem Hoşgör ve Kübra Sarıkaya'nın başarılı hücum organizasyonlarına diğer oyuncular da eşlik edince ilk yarıyı ev sahibi takım 14-11 önde tamamladı.Paşanın Melekleri, Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçından 29-24 galip ayrıldı.