Ortak gaye Antalya

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN iş, siyaset ve basın dünyasının önde gelen isimleri Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda bir araya geldi. Optikce Optik Mağazası'nın sahibi Nazif Eken'in ev sahipliğindeki buluşmaya Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Yavuz Temizer, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Kadın Kolları Başkanı Ayça Sezer Naz, Sabah Gazetesi Akdeniz Bölge Haber Müdürü İbrahim Okumamış da katıldı.Birlik ve beraberlik mesajlarının hâkim olduğu yemek toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.