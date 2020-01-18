Umudun şarkısı

Antalya'da yaşayan 14 yaşındaki Havvanur Aydın, 2014 yılında yendiği kanser hastalığına tekrar yakalandı. Akciğer kanseri teşhisi konulan Havvanur'u geçirdiği zorlu tedavi sürecinde Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri yalnız bırakmadı. Müziği çok seven Havvanur'u tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret eden gönüllü gençler, ameliyat öncesi Havvanur'a sürpriz yaptı.Havvanur'un gireceği zorlu ameliyat öncesi Özgecan Aslan'ın Gönüllülük Kulübü üyesi gençler, arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Müzik öğretmeni Hayri Polat ile gençler gitar, bağlama ve şan gibi müzik enstrümanlarıyla ziyarete gitti. Barış Manço'nun Gülpembe şarkısını çalıp ve söyleyen gençler Havvanur'u koridorda karşıladı. Şarkıya eşlik eden genç kız duygusal anlar yaşadı.Gitar çalan öğrenciler genç kıza müzik dinletisi yaparken, şarkılara eşlik eden Havvanur 'bu şarkı yarım kalmayacak' mesajı verdi. Uzun süre beraber şarkılar söylenirken, Havvanur'un moral ve gözlerindeki yaşam sevinci dikkat çekti. Ameliyat öncesi arkadaşlarıyla sohbet eden genç kız arkadaşlarına söz vererek, ameliyat sonrası hastalığını yeneceğini ve gitar çalmayı öğrenip yeniden beraber şarkılar söyleyeceklerini belirtti.Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız'ın da yer aldığı ekip daha sonra Havva Nur Aydın ve ailesiyle sohbet ederek, 'yanınızdayız' mesajı verdi. Arkadaşları genç kıza atkı ve bere hediye etti. Hastalığı son evreye ulaşan Havvanur, zorlu bir ameliyata bu moral ile girdi. Ameliyatın oldukça başarılı geçtiği öğrenilirken, Havvanur'un gösterdiği ilerleme ise umutlandırdı.Hastalığı nedeniyle 6'ncı sınıfta eğitimini bırakmak zorunda kalan Havvanur, 4 yıldır hastalığıyla mücadelesini sürdürüyor. Havvanur'un gözlerindeki umut ve yaşam sevgisini gördüğünü belirten Müdür Süleyman Yıldız, "İnanıyorum ki hastalığını yenerek aramıza katılacak" dedi. Tam bir rap müzik hayranı olan Havvanur'un en büyük hayali sosyal medya fenomeni olmak.

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