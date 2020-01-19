Buz duvarını AŞTI

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Antalya'da yaşayan Türk kadın dağcı Semra Keskin (48) 10-12 Ocak tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleşen 'Palandöken Festivali'nde Antalya'yı temsil etti. Keskin, festivalde 2 bin 200 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'ndaki 20 metrelik tek buz duvarına tırmanış gerçekleştirdi. Dünyanın en zor tırmanışı olarak bilinen ve Türkiye'de tek olan buz tırmanışını başarıyla tamamlayan Keskin, zirvede Antalya'nın bayrağı dalgalandırdı.Tırmanışı dünyanın en elit dağcılarının yaptığını anlatan Semra Keskin, "Buz duvarı tırmanışı dağcılıkta son noktadır. Bunun ötesi yok" dedi. Semra Keskin, geçtiğimiz yıl Kırgızistan'da bulunan ve 'Dağların efendisi' olarak anılan 7 bin 10 metre yüksekliğinde bulunan Tanrı Dağı'na tek başına tırmanmıştı.Zirvede Türk bayrağını dalgalandıran Keskin, 20 gün planlanan tırmanışı 10 günde tamamlayarak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti. Aynı zamanda milli sporcu olan Keskin, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) biriminde görevli. 3 yıldır görev yaptığı Antalya'da, dağlarda mahsur kalan yüzlerce yerli ve yabancı turistti kurtardı.