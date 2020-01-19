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Dev kütüphane hizmete açıldı

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Dev kütüphane hizmete açıldı
Antalya'nın Aksu ilçesinde öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ve hayırseverlerin katkılarıyla kurulan Murtuna Gazi Ortaokulu Kütüphanesi açıldı. Yaklaşık 3 bin 200 kitabın yer aldığı kütüphanenin açılış kurdelesini Aksu Kaymakamı Aydın Ergün kesti. Kütüphaneden okul öğrencilerinin yanı sıra, Yurtpınar Mahallesi sakinleri de yararlanabilecek.

KİTAP OKUMA ÇAĞRISI
Kaymakam Ergün, öğrencilerden tatili kitap okuyarak değerlendirmeleri önerisinde bulundu. Kütüphane açılışının ardından davetliler özel öğretim öğrencileri ve okul korosunun hazırladığı mini konseri dinledi, resim sergisini gezdi.
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Dev kütüphane hizmete açıldı
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