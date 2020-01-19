Fotoğrafı gördü bağışa ikna oldu

BUGÜN NELER OLDU

AkdenizÜniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, kompozit doku nakillerinin geçmişi, bugünü ve geleceği konulu programda konuştu. Şu ana kadar ekibiyle 4 çift kol nakli, 1 rahim, 5 de yüz nakli yapan Özkan, adım adım gelişimi anlattı. Türkiye'de organ naklinin çok sıkı bir disiplin altında olduğunu vurgulayan Özkan, "Bu konuda Sağlık Bakanlığı oldukça iddialı. 2010'da ilk nakil için mevzuatla değil de özel bir izinle işe koyulduk" dedi.İlk naklin hikayesini anlatan Özkan, "İlk kol nakli ameliyatımızı yapacağımızda hasta ve donör aynı bölgeden çıktı. Bağıştan önce vazgeçin donörün ailesinin yanına gittik. Bize 'Kolu ne yapacaksınız' diye sorunca, biz de nakil yapmak istediğimiz gencin kolları olmayan fotoğrafını gösterdik ve aile dakikasında ikna oldu" ifadelerini kullandı.