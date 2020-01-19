Gelinbaşı kavgası

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir, düğün salonlarının hazırladığı organizasyon, araç süsleme ve anlaşmalı kuaför gibi paket uygulamalarına tepki gösterdi. Gelinlerin düğün salonlarının anlaşmalı olduğu kuaförlere yönlendirildiğini, diğer kuaförlerin ise işlerini etkilediğini anlatan Demir, herkesin kendi işini yapması gerektiğini vurguladı.Bin 500 kuaförün bulunduğu Antalya'da, düğün salonlarının anlaşmalı olduğu sabit kuaförler yüzünden gelin saçı tarayamadığını vurgulayan Tolgahan Demir, "Esnafın düğün salonlarına büyük bir tepkisi var. Düğün salonları artık organizasyon, fotoğrafçılık, araba süslemecilik ve anlaşmalı kuaförlük yapıyor. 5 meslek dalını aynı anda yapıyor. Kuaför olarak düğün salonlarını 'kuaförüme dokunma' diyerek boykot ediyoruz. Herkes bildiği işi yapsın" dedi.Antalya'da yaz aylarında günlük 250 gelinbaşı yapıldığını vurgulayan Demir, "Esnafımız bu pazardan pay alamıyor. Düğün salonlarının bir an önce anlaşmalı kuaför uygulamasına son vermesini istiyoruz" dedi. Demir ayrıca gelin ve damatların da düğün salonları tarafından kandırıldığını iddia etti. Demir, "Düğün salonlarıyla anlaşan gelinler bedava diyerek anlaşmalı kuaförlere gidiyor. Gelinler, o sandalyeye oturunca takma kirpik, porselen makyaj, vücut makyajı gibi ekstra yaptırıyor. Yüksek miktarda para isteniyor. Eli mahkum gelin de damat da o çıkan faturayı ödemek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

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