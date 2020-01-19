Hayata engel olmayın

Türkiye'de2009'da pilot il seçilen Antalya'da, 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi kapsamında oluşturulan merkezde, tüm çağrılara cevap veriliyor. Emniyet, sağlık, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne ilişkin operatörlerin tek merkezde toplandığı merkeze 2019'da toplam 3 milyon 165 bin 891 çağrı geldi.Olaylara anında müdahale edilebilmesi için özveriyle çalışan ekibin en büyük sorunu ise asılsız çağrılar. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hüseyin Koçak, çağrı merkezine gelen çağrıların yüzde 61'inin asılsız olduğunu söyledi. Koçak, gereksiz aramaların büyük bölümünün, ebeveynlerin telefonunu kullanan çocuklardan yapıldığını dile getirdi.Trafik şikayetlerinde birinci sırada hatalı park, kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli araç kullananlara ilişkin ihbarların yer aldığını anlatan Koçak, sağlıkta ise göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı ve bayılma ile ilgili çağrıların çoğunlukta olduğunu açıkladı. Gereksiz aramalar arasında ise 'ayakkabım sıkıyor ambulans beni eve bıraksın' diyen de var, 'uzaylılar beni kaçırmaya çalışıyor' diyen de var. En ilginç çağrıların başında ise 'kaza geçirmiş gibi yapacağım, sevgilime ambulansta evlilik teklifi yapacağım' diyen gencin yardım isteği geldi.

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