Hızlı müdahale de kurtaramadı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınSerik ilçesinde refüjdeki yaya yolundan motosikletiyle karşıya geçmeye çalışan Şevket Uzun (66) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, D400 karayolu DSİ mevkisinde meydana geldi. Manavgat'tan Serik yönüne giden Ali Ç.'nin kullandığı 07 ABD 334 plakalı cip, refüjdeki yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Şevket Uzun'un kullandığı motosikletle çarpıştı. Başında kask olan motosiklet sürücüsü Şevket Uzun, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.Manavgat'ta beyin cerrahi uzmanı olarak çalışan Dr. Ali Ç., kazanın ardından ağır yaralanan Şevket Uzun'un yardımına ilk koşan kişi oldu. Ali Ç., Şevket Uzun'a ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Daha sonra olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Gelen sağlık ekipleri Şevket Uzun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Şevket Uzun'un cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ali Ç. ise polis tarafından gözaltına aldı.