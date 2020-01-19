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Kemerspor 2003’te iki transfer birden

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Kemerspor 2003’te iki transfer birden
TFF 3. Lig'de tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için mücadele eden Kemerspor 2003, Yomra Spor'dan forvet oyuncusu 26 yaşındaki Atilla Emirhan ve Cizre Spor'dan sol kanat oyuncusu 23 yaşındaki Bahtiyar Dolma'yı kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Ahmet Öncelik, "3. Lig'de hedeflerimize ulaşmak adına yaptığımız 12 transferin yanı sıra ilk maçta aldığımız mağlubiyet beni ve Kemerli taraftarları üzmüştü. Ligde daha başarılı olmak için elimizden geldiği kadar kadromuzu güçlendiriyoruz. Bu takım bu ligde kalacak ve takım için gereken ne varsa sonuna kadar yapacağım" ifadelerini kullanda.
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Kemerspor 2003’te iki transfer birden
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