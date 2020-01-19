Kemerspor 2003’te iki transfer birden

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig'de tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için mücadele eden Kemerspor 2003, Yomra Spor'dan forvet oyuncusu 26 yaşındaki Atilla Emirhan ve Cizre Spor'dan sol kanat oyuncusu 23 yaşındaki Bahtiyar Dolma'yı kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Ahmet Öncelik,ifadelerini kullanda.