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Kötü enerji son buldu

Teknik Direktörü , uzun yenilgi serisi sonrası oyuncuların fiziksel ve mental gerilemesine önlem aldıklarını belirtip “Eski kötü enerji kayboldu” dedi

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Kötü enerji son buldu
Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, takımın ligin ilk yarısında uzun süre maç kazanamaması nedeniyle takımda gerileme olduğunu söyledi. Tuna, oyunculardaki fiziksel ve oyun kurgusundaki gerilemeye yönelik tedbirler aldığınıkaydererek, futbolcularının hazırlık maçları ve kupa karşılaşmasındaki Göztepe galibiyetiyle moral bulduğunu söyledi.

"SEVİNÇ YAŞAMAYI UNUTMUŞLAR"
Tuna, "Kamp döneminde ve hazırlık maçlarında futbolcuların neler yapabileceğini gördüm. Düşme hattındayız ve oradan çıkmak zorundayız. Göztepe maçını kazanmak istiyoruz. Bu kesin. Kazanacak potansiyeli olan bir takımımız var. Futbolcular artık kendilerinin farkında. Geçmiş dönemdeki kötü enerjileri kayboldu. Hepsi mutlu. Birlikte sevinç yaşamayı unutmuşlar. Onu kupa maçında yaşadık. Umarım pazar günü de bunu yaşatırız" diye konuştu. Tuna, bu enerjinin devamı için taraftar desteğinin önemine dikkat çekerek bütünleşme çağrısı yaptı.
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Kötü enerji son buldu
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