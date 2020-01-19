Kötü enerji son buldu

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, takımın ligin ilk yarısında uzun süre maç kazanamaması nedeniyle takımda gerileme olduğunu söyledi.Tuna,diye konuştu.Tuna, bu enerjinin devamı içintaraftar desteğinin önemine dikkatçekerek bütünleşme çağrısı yaptı.