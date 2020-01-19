‘Küçük’ adamdan büyük hedef

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Bedensel engelliler halter kategorisinde Gençler Dünya ve Avrupa dereceleri bulunan 130 santimetre boyundaki Soner Coşkun, gönül verdiği bu branşta aralıksız çalışıyor. Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve ailesinin 7 çocuğundan en küçüğü olan Soner Coşkun, halk arasındaolarak bilinen akondroplazi rahatsızlığıyla dünyaya geldi.Aynı yıl Meksika'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olan Coşkun, 2018'de Fransa'daki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ise ikinci olarak başarısını devam ettirdi. Halterde kaldırdığım ağırlıklara kimse inanmıyor.diyorlar. Şu an 50 kiloyum, 130 kilo ağırlığı kaldırabiliyorum ama kimseye inandıramıyorum" dedi.