Sahnede Uzakdoğu esintisi

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AntalyaDevlet Opera ve Balesi, kapalı gişe sahnelediği Puccini'nin Uzakdoğu ezgileri ile süslediği dünyaca ünlü 'Madama Butterfly' operasını kaçıran ve yeniden izlemek isteyen sanatseverler için tekrar sahneliyor. Yiğit Günsoy rejisi ile 23 Ocak Perşembe saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Tulio Gagliardo yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.Türkçe üst yazı ile birlikte İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanırken, koreografi Kürşat Kılıç'a ait. Dünya opera edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan eserde 'Madama Butterfly' rolünü Nurdan Küçükekmekçi, 'Pinkerton' rolünü Burak Pektaş canlandıracak. Amerikalı yazar Luther Long'un aynı adlı kısa öyküsünden operaya uyarlanan eserin konusu, Japonya'da geçiyor.