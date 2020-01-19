Salsa rüzgarı esti

BUGÜN NELER OLDU

DANS Sporları Federasyonu 2019- 2020 Salsa Ligi Kulüplerarası Sportif Salsa Şampiyonası, Antalya'da başladı. 18- 19 Ocak tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 750 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyona ön eleme dansıyla start aldı. Yarışlar, Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü koordinasyonunda Cam Piramit'de gerçekleşti.Şampiyona 2020 yılının ilk ulusal dans yarışması olma özelliğini taşıyor. Latin dansının kalbinin attığı salsa şöleninin yaşandığı şampiyonaya Antalyalılar da büyük ilgi gösterdi. Yaş gruplarına göre sahneye çıkan dansçılar canlı performans sergileyerek jüriden yüksek puan almaya çalıştı. Başarılı olanlar bir üst gruba çıkarak, finale bir adım daha yaklaştı.