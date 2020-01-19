Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Salsa rüzgarı esti

Salsa rüzgarı esti

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Salsa rüzgarı esti
DANS Sporları Federasyonu 2019- 2020 Salsa Ligi Kulüplerarası Sportif Salsa Şampiyonası, Antalya'da başladı. 18- 19 Ocak tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 750 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyona ön eleme dansıyla start aldı. Yarışlar, Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü koordinasyonunda Cam Piramit'de gerçekleşti.

İLK YARIŞ
Şampiyona 2020 yılının ilk ulusal dans yarışması olma özelliğini taşıyor. Latin dansının kalbinin attığı salsa şöleninin yaşandığı şampiyonaya Antalyalılar da büyük ilgi gösterdi. Yaş gruplarına göre sahneye çıkan dansçılar canlı performans sergileyerek jüriden yüksek puan almaya çalıştı. Başarılı olanlar bir üst gruba çıkarak, finale bir adım daha yaklaştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Salsa rüzgarı esti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN