Şimşek çaktı

Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor'a acımadı: 5-1. Ligin son sırasındaki sarı-kırmızılı takıma 5 gol atan Akdeniz temsilcisi, ligin ikinci yarısına 5-1'lik galibiyetle başladı.
KIRMIZI KART
Maça hızlı başlayan turuncu-yeşilli takım, golcü isim Papiss Cisse ile kaleyi yoklarken, skorbordu değiştiremedi. Aranan gol Yunan ikilinin ayağından 38'nci dakika da geldi. Salih Uçan'ın ortasında Bakasetas'ın kafayla indirdiği topla buluşan Tzavellas topu ağlarla buluşturdu. Maçın ilk yarısı 1-0 biterken,
ilk yarının son dakikalarında Kayserispor'dan Zoran Kvrzic, Salih Uçan'a yaptığı sert hareket sonucu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi tamamladı. Kırmızı kart sonrası Kayserispor'un gardı tamamen düştü.
FERNANDES'TEN İKİ GOL
İlk golün asistini yapan Bakasetas, 59. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Alanyaspor'un diğer golleri ise 84 ve 90+2'de Fernandes'ten geldi. Ligin Senegalli gol kralı Cisse ise 62'nci dakikada sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi.
75'te gole yaklaşan Kayserisporlu Henrique, 87'de takımının tek golünü attı. Maç 5-1 bitti.
HAYDAR GİTTİ
Aytemiz Alanyaspor forması giyen Haydar Yılmaz, sezon sonuna kadar Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer oldu. 35 yaşındaki tecrübeli kaleci sezonun ilk yarısında 3 maçta forma şansı bulabilmişti.
KRAL GOLLERE DEVAM EDİYOR
Alanyaspor forveti Papiss Cisse, gol serisini sürdürdü. Senegalli forvet, 13 golle Süper Lig'te gol krallığında ilk sıraya yerleşti.
Cisse, Kayserispor'a karşı sahaya çıktığı 3 Süper Lig maçında rakip filelere 3 gol göndermişti. Böylece Kayserispor'a karşı 4 maçta 4. golünü attı.