Şimşek çaktı

Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor'a acımadı: 5-1.Maça hızlı başlayan turuncu-yeşilli takım, golcü isim Papiss Cisse ile kaleyi yoklarken, skorbordu değiştiremedi. Aranan gol Yunan ikilinin ayağından 38'nci dakika da geldi.ilk yarının son dakikalarında Kayserispor'dan Zoran Kvrzic, Salih Uçan'a yaptığı sert hareket sonucu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi tamamladı.İlk golün asistini yapan Bakasetas, 59. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Alanyaspor'un diğer golleri ise 84 ve 90+2'de Fernandes'ten geldi.75'te gole yaklaşan Kayserisporlu Henrique, 87'de takımının tek golünü attı. Maç 5-1 bitti.Aytemiz Alanyaspor forması giyen Haydar Yılmaz, sezon sonuna kadar Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer oldu. 35 yaşındaki tecrübeli kaleci sezonun ilk yarısında 3 maçta forma şansı bulabilmişti.Alanyaspor forveti Papiss Cisse, gol serisini sürdürdü.Cisse, Kayserispor'a karşı sahaya çıktığı 3 Süper Lig maçında rakip filelere 3 gol göndermişti. Böylece Kayserispor'a karşı 4 maçta 4. golünü attı.

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