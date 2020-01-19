Sinan tamam, Podolski sırada

Devre arası transfer döneminde Kudryashov'u transfer eden kırmızı beyazlı takımın son transferi Veysel Sarı oldu. Antalyaspor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Veysel Sarı ile 1.5+1 yıllığına anlaştı.
Antalya Stadı'ndaki imza törenine Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay katıldı. 89 numaralı yeni formasını giyerek objektiflere poz veren Veysel Sarı, "Antalyaspor'un küme düşme hattında olmasına rağmen hak etmediği yerde bulunduğunu düşünüyorum ve birlik beraberlik içinde kısa zamanda buradan üst basamaklara tırmanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Aytaç Altay ise, "Transferlerimiz devam edecek. Sinan Gümüş ile anlaştık, yarın sözleşme imzalayacağız. Podolski de yarına kadar sonuçlanır diye düşünüyorum. Belirli bir noktaya geldik. Ufak detaylar kaldı"
şeklinde konuş. Altay, orta saha oyuncusu transferi için de önlerinde 3-4 alternatif olduğunu belirtti.