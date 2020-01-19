Sinan tamam, Podolski sırada

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Devre arası transfer döneminde Kudryashov'u transfer eden kırmızı beyazlı takımın son transferi Veysel Sarı oldu.Antalya Stadı'ndaki imza törenine Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay katıldı. 89 numaralı yeni formasını giyerek objektiflere poz veren Veysel Sarı, "Antalyaspor'un küme düşme hattında olmasına rağmen hak etmediği yerde bulunduğunu düşünüyorum ve birlik beraberlik içinde kısa zamanda buradan üst basamaklara tırmanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Aytaç Altay ise,şeklinde konuş. Altay, orta saha oyuncusu transferi için de önlerinde 3-4 alternatif olduğunu belirtti.