Tatil yoğun başladı

Türkiyegenelinde 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, yarıyıl tatiline başladı. 16 günlük tatilde en çok talep gören merkezlerin başında ise Antalya geliyor. Antalya aile tatillerinin yanı sıra, öğrenci gruplarının spor ve eğitim kampı tatillerinin de merkezi oldu. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi illerdeki özel okullar, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler Antalya'da ders çalışıp spor yapıyor.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, "Sömestir tatilinin turizm sektörü açısından önemli bir ekonomik canlılık oluşturmasını bekliyoruz" dedi. Son yıllarda özellikle Antalya bölgesinde yarıyıl tatilinde yeni bir konsept oluştuğuna da dikkat çeken Çorabatır, "Yarıyıl tatilinde son senelerde otellerle eğitim kurumları arasındaki çalışmalar nedeniyle etüt kampları yapılmaya başlandı. Hem öğrenciler tatil yapıyor, hem aileleri de geliyor, hem de sınavlara hazırlanıyorlar. Tatil boyunca hem eğlenip enerjilerini atıyorlar, hem de ders çalışıyorlar" diye konuştu.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Anfaş Hotel Equipment ve Anfaş Food Product Fuarlarını ziyaret etti. Karaloğlu, 2019 yılında Antalya ve Türkiye olarak turizmde rekorlar kırılan bir yıl olduğunu anımsatarak, 2020 yılında da önemli başarılar beklediklerinin altını çizdi. Karaloğlu, "Turizm sektörüne doğrudan ve dolaylı iş yapan herkes kazanç sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanımız 2023 hedefini 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir olarak revize etti. Hem Antalya hem Türkiye'nin bunu başarma potansiyeli vardır. Bu rakama ulaşabiliriz. Bunun için çalışmamız ve iş birliği yapmamız gerekir" diye konuştu. Fuarda Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) da yaptığı yemek gösterileriyle dikkat çekti. 7 bölgeden gelen aşçılar, kendi bölgelerine ait yöresel lezzetlerini sundu.

BUGÜN NELER OLDU