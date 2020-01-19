Ünlülerle baş başa eğlence

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Avrupa'nın131 metre uzunluğundaki en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'da, dünyaca ünlü isimlerin gerçek vücut ölçüleriyle birebir balmumundan heykellerinin yer aldığı Face 2 Face Wax Museum, yerli- yabancı binlerce turist tarafından ilgi görüyor. Müzede, bilim insanları, teknoloji devleri, sanatçılar, müzisyenler, sporcular, ressamlar, film yıldızları ve liderlerin balmumu heykeli bulunuyor.Ziyaretçi kabul etmeye başlayan ve Mayıs ayında resmi açılışı yapılacak müzede 63 balmumu heykel bulunuyor. Bu sayı Haziran ayına kadar 100'e çıkarılacak. En çok ilgi gören heykeller ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, efsane şarkıcı Michael Jackson ile Hollywood yıldızları Marilyn Monroe, Sylvester Stallone oldu. Arkadaşlarıyla birlikte müzeyi gezen Melek Gözel, "Sanki canlanacak gibi bir his veriyor" dedi. Bahar Özgiray ise "Heykellerde saçlarından damarlara kadar her ayrıntıya dikkat edilmiş" diye konuştu.