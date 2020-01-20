Bize yine hüsran var

Süper Lig'de zor bir dönem geçiren Antalyaspor, ikinci yarıya da kötü başladı.Süper Lig tarihinde Göztepe'yi konuk ettiği dört maçın üçünü gol yemeden kazanan kırmızı-beyazlı takım bu kez fakklı bir mağlubiyete uğradı.Konuk ekip galibiyeti ilk yarıda attığı gollerle koparttı.Aynı dakikalarda Antalyaspor Teknik Direktörü Taner Tuna'nın yardımcısı Tahsin Tam da kırmızı kartla tribüne gönderildi.Bu skorla birlikte Antalyaspor 14 puanla 16'ncı sırada kaldı. Antalyaspor farklı Göztepe mağlubiyetiyle galibiyet hasretini 11 maça çıkarttı.Antalyaspor en son 2013-2014 sezonunda böyle uzun bir seri yaşamıştı. 14 karşılaşmadır galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor, o sezon Süper Lig'den düşmüştü.

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