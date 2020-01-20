Bize yine hüsran var

Süper Lig'de zor bir dönem geçiren Antalyaspor, ikinci yarıya da kötü başladı. Ziraat Türkiye Kupası maçında 4-3 yendiği Göztepe'yle evinde karşılaşan kırmızı-beyazlı takım, maçtan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig tarihinde Göztepe'yi konuk ettiği dört maçın üçünü gol yemeden kazanan kırmızı-beyazlı takım bu kez fakklı bir mağlubiyete uğradı.
DİEGO KIRMIZI KART GÖRDÜ
Konuk ekip galibiyeti ilk yarıda attığı gollerle koparttı. Göztepe'de galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Halil, 37.dakikada Serdar ve 45. dakikada Soner kaydetti. Antalyaspor'da Diego Angelo, 86'ncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Aynı dakikalarda Antalyaspor Teknik Direktörü Taner Tuna'nın yardımcısı Tahsin Tam da kırmızı kartla tribüne gönderildi.
11 MAÇTIR 3 PUAN ALAMIYOR
Bu skorla birlikte Antalyaspor 14 puanla 16'ncı sırada kaldı. Antalyaspor farklı Göztepe mağlubiyetiyle galibiyet hasretini 11 maça çıkarttı. Bu maçlarda sadece 3 beraberlik alan Akrep 7 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Antalyaspor en son 2013-2014 sezonunda böyle uzun bir seri yaşamıştı. 14 karşılaşmadır galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor, o sezon Süper Lig'den düşmüştü.