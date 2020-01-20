İzmir'deki terör saldırısında şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Antalya'da 15 Temmuz Şehidi Muhammed Oğuz Kılınç'ın mezarını ziyaret etti. Baba Sekin şehidin mezar taşını öperken duygular anlar yaşandı. Baba Sekin, mezarı başında şehit Kılınç'a dua ederken "Benim evladım gibi Muhammed Oğuz Kılınç kardeşimizde vatanı için can verdi. İnşallah cennette oğlumla komşu olmuşlardır" dedi.Zeki Kılınç ise şehitlerin bu ülkenin çimentosu olduğunu belirterek "Biri gider biri gelir. Yeter ki vatan sağ olsun" diye konuştu. Türkiye'yi eski model 131 Şahin marka aracı ile gezen Sekin'e Alanya'da yeni bir araba hediye edilmesiyle ilgili de konuşan Zeki Kılınç, "Biz de Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu olarak Mehmet Zeki Sekin'e yeni bir araç hediye etmeyi planlıyorduk. Ama bunun Antalya'da duyarlı hayırseverler tarafından yapılması beni gururlandırdı, içimi rahatlattı" ifadelerini kullandı.Kızı ile birlikte Antalya'ya gelen baba Sekin, şehit ailesi Meltem Kılınç ile Zeki Kılınç'ın evini de ziyaret etti. Türkiye'yi il il gezerek birlik mesajı veren Mehmet Zeki Sekin Antalya'da ayrıca İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'i ziyaret etti.

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