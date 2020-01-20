Silahlar konuştu insanlık sustu

ANTALYA'NINAlanya ilçesi ile Isparta'da meydana gelen iki ayrı silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Alanya'da yaşanan olay Ulaşlar sahili yanındaki mesire alanında yaşandı. İki grup arasındaki tartışma sonrası, gruptakilerin bulunduğu bir araçtan 4 el ateş açıldı.Bu sırada olay yeri yakınındaki bir kameriyede oturan Mustafa Ercan (21) ve arkadaşı Hayri Yavuz (20) başlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Mustafa Ercan ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Olay yerinden kaçan H.A. ve T.A. kardeşler suç aleti tabanca ile Hocalar Mahallesi'nde yakalandı.Isparta'da ise aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen taraflar arasında çıkan tartışma sonucu 1 kişi silahla yaralandı. Olay, Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan S. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Hasan S. bağından vurularak yaralandı. Firari şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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